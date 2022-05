L'Inter di Inzaghi vince la Coppa Italia in rimonta: alla fine è 4 - 2 (Di mercoledì 11 maggio 2022) La partita Doppietta di Perisic: mancino pazzesco del croato, che spezza le gambe alla Juventus fissando il risultato sul 4 - 2. Torna in vantaggio l'Inter, con Perisic che trasforma il rigore sotto l'... Leggi su globalist (Di mercoledì 11 maggio 2022) La partita Doppietta di Perisic: mancino pazzesco del croato, che spezza le gambeJuventus fissando il risultato sul 4 - 2. Torna in vantaggio l', con Perisic che trasforma il rigore sotto l'...

