Il Volo all’Eurovision Song Contest di Torino

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 11 maggio 2022) In vista della 2a semifinale, i tre tenori de Ilpresenteranno sul palco dell’Eurovision il loro brano “You are my everything (Grande amore)”. Il: dove ascoltare “You are my everything (Grande amore)”? Sarà una nuova e sorprendente veste quella della hit “Grande Amore”, che prevede gli arrangiamenti rock sinfonici del Maestro Enrico Melozzi. Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Si intitola “You are my everything (Grande amore)”, ed è una vera sorpresa per i fan, che possono ascoltarla cliccando su questo link: https://sme.lnk.to/YouAreMyEverything. Tra l’inglese e l’italiano, il brano è un rifacimento rock sinfonico della celebre hit “Grande Amore”. Il Maestro Melozzi ha sostituito i violini con le chitarre elettriche, rivoluzionando l’arrangiamento e dando nuova vita a un brano che ha segnato la carriera dei ...