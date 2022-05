Il Messaggero: «Aveva ragione Ancelotti quando disse: “chi decide? L’arbitro o il Var?”» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Allora Aveva ragione Carlo Ancelotti, quando diceva: “chi decide? L’arbitro o il Var?”. Se lo chiede Roberto Avantaggiato, su Il Messaggero, visti i disastri arbitrali e le incongruenze arbitri-Var del campionato che sta finendo, in particolare nell’ultima giornata. Il Messaggero torna a quell’incontro tra gli allenatori e l’allora capo degli arbitri Rizzoli, incontro che si tenne dopo l’infausta direzione di gara di Giacomelli in Napoli-Atalanta. L’arbitro negò un rigore clamoroso a Llorente ed espulse l’allora l’allenatore del Napoli. “Carlo Ancelotti, che il calcio e la vita li conosce come pochi altri, Aveva messo in dito nella piaga già nel 2019, anno della sua ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 11 maggio 2022) AlloraCarlodiceva: “chio il?”. Se lo chiede Roberto Avantaggiato, su Il, visti i disastri arbitrali e le incongruenze arbitri-del campionato che sta finendo, in particolare nell’ultima giornata. Iltorna a quell’incontro tra gli allenatori e l’allora capo degli arbitri Rizzoli, incontro che si tenne dopo l’infausta direzione di gara di Giacomelli in Napoli-Atalanta.negò un rigore clamoroso a Llorente ed espulse l’allora l’allenatore del Napoli. “Carlo, che il calcio e la vita li conosce come pochi altri,messo in dito nella piaga già nel 2019, anno della sua ...

