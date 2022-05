Il look Anni ’60 di Monika Liu, che all’Eurovision porta in finale la Lituania (Di mercoledì 11 maggio 2022) Non solo si è aggiudicata una qualifica per il gran finale all’Eurovision Song Contest 2022 con la sua canzone Sentimentai. Monika Liu, la cantate che rappresenta la Lituania al concorso canoro, ha lasciato il pubblico di Torino a bocca aperta grazie al suo look elegantissimo. Durante la prima fase delle semifinali, andata in onda in prima serata su Rai 1 il 10 maggio 2022, Liu ha infatti rubato la scena. Vi raccomandiamo... Un commentatore dell'Eurovision 2021: "Macron mi ha scritto durante la finale" Un caschetto nero e un abito scintillante con scollo all’americana in pieno stile Anni ’60 (un abito che si allaccia dietro al collo, per intendersi, lasciando pienamente scoperte le spalle). Questo l’outfit ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 11 maggio 2022) Non solo si è aggiudicata una qualifica per il granSong Contest 2022 con la sua canzone Sentimentai.Liu, la cantate che rappresenta laal concorso canoro, ha lasciato il pubblico di Torino a bocca aperta grazie al suoelegantissimo. Durante la prima fase delle semifinali, andata in onda in prima serata su Rai 1 il 10 maggio 2022, Liu ha infatti rubato la scena. Vi raccomandiamo... Un commentatore dell'Eurovision 2021: "Macron mi ha scritto durante la" Un caschetto nero e un abito scintillante con scollo all’americana in pieno stile’60 (un abito che si allaccia dietro al collo, per intendersi, lasciando pienamente scoperte le spalle). Questo l’outfit ...

