Giro d’Italia, tappa a Démare. Juan Pedro Lopez resta in rosa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Arnaud Démare torna a vincere al Giro d`Italia 2022. Dominatore degli sprint nel 2020, il francese supera bene la salita di giornata per rientrare scortato dai compagni per poi imporsi nettamente allo sprint di Messina dopo 172 km partendo da Catania. Ben lanciato dai suoi compagni, fondamentali anche per rientrare in gruppo dopo che nella salita il francese aveva perso contatto con il gruppo, il portacolori della Groupama - FDJ ha risposto bene al tentativo di Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl) di anticipare, resistendo poi in testa fino al traguardo, dove ha superato nettamente Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) e Giacomo Nizzolo (Israel - Premier Tech). Invariata ovviamente la generale, con Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) che conserva tranquillamente la sua maglia di leader davanti a ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 11 maggio 2022) Arnaudtorna a vincere ald`Italia 2022. Dominatore degli sprint nel 2020, il francese supera bene la salita di giornata per rientrare scortato dai compagni per poi imporsi nettamente allo sprint di Messina dopo 172 km partendo da Catania. Ben lanciato dai suoi compagni, fondamentali anche per rientrare in gruppo dopo che nella salita il francese aveva perso contatto con il gruppo, il portacolori della Groupama - FDJ ha risposto bene al tentativo di Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl) di anticipare, resistendo poi in testa fino al traguardo, dove ha superato nettamente Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) e Giacomo Nizzolo (Israel - Premier Tech). Invariata ovviamente la generale, con(Trek-Segafredo) che conserva tranquillamente la sua maglia di leader davanti a ...

Advertising

giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 4? | TAPPA 4? ???? Etna has delivered its verdict. Here is the last KM of Stage 4 of the #Giro d'I… - Eurosport_IT : 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO |… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - radiostereo103 : Sicilia. Giro d'Italia, Musumeci: «Impegno dei campioni del ciclismo esempio per costruire il futuro» -… - SassiLive : GIRO D’ITALIA, ACQUEDOTTO LUCANO INAUGURA A POTENZA UNA NUOVA FONTANA -