Giornalista di Al Jazeera uccisa in Cisgiordania: per l’emittente sarebbe stata uccisa dalle forze israeliane (Di mercoledì 11 maggio 2022) È notizia di questi ultimi minuti, la morte di una Giornalista, Shireen Abu Aqleh, uccisa nel nord della Cisgiordania durante uno scontro tra soldati israeliani e palestinesi. Un suo collega del giornale Al-Kuds è rimasto ferito negli scontri tra soldati israeliani e palestinesi a Jenin. Giornalista di Al Jazeera uccisa Da quanto riporta il ministero della Salute palestinese, la Giornalista di al-Jazeera Abu Aqleh è stata raggiunta da un colpo d’arma da fuoco alla testa. AdnKronos riporta che la Giornalista è rimasta uccisa durante un’operazione delle forze israeliane, mentre l’altro reporter, Ali Samoudi, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) È notizia di questi ultimi minuti, la morte di una, Shireen Abu Aqleh,nel nord delladurante uno scontro tra soldati israeliani e palestinesi. Un suo collega del giornale Al-Kuds è rimasto ferito negli scontri tra soldati israeliani e palestinesi a Jenin.di AlDa quanto riporta il ministero della Salute palestinese, ladi al-Abu Aqleh èraggiunta da un colpo d’arma da fuoco alla testa. AdnKronos riporta che laè rimastadurante un’operazione delle, mentre l’altro reporter, Ali Samoudi, ...

