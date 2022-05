Gianluca Ginoble de Il Volo positivo al Covid prima della partecipazione all’Eurovision: allo studio una soluzione “digitale” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Brutta notizia per i fan del trio canoro Il Volo che attendevano di vedere i loro beniamini all’Eurovision Song Contest 2022, dove saranno ospiti durante la seconda semifinale di giovedì 12 maggio. Gianluca Ginoble, uno dei tre cantanti, è infatti risultato positivo al Covid-19. Sono allo studio delle soluzioni alternative per permettere comunque la partecipazione de Il Volo, che secondo le ultime notizie comunque si esibiranno. Per il trio è un grande ritorno all’Eurovision, a cui parteciparono nel 2015 arrivando terzi. Il Volo, Gianluca Ginoble positivo al Covid prima ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Brutta notizia per i fan del trio canoro Ilche attendevano di vedere i loro beniaminiSong Contest 2022, dove saranno ospiti durante la seconda semifinale di giovedì 12 maggio., uno dei tre cantanti, è infatti risultatoal-19. Sonodelle soluzioni alternative per permettere comunque lade Il, che secondo le ultime notizie comunque si esibiranno. Per il trio è un grande ritorno, a cui parteciparono nel 2015 arrivando terzi. Ilal...

