Francesco Chiofalo | truffato | «Sono stato veramente un co****ne | veramente stupido»

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Truffa per. L'ex concorrente de La Pupa e il secchione, soprannominato lenticchio, il personal trainer e influencer 33enne, ha raccontato su Instagram di essere...

redazionerumors : Francesco Chiofalo vittima di una truffa: “Mi hanno rubato 10 mila euro” Leggi l'articolo completo su… - RealGossipland : Francesco Chiofalo vittima di una truffa da 10 mila euro da parte di una finta banca. GUARDA IL VIDEO QUI… - RealGossipland : Francesco Chiofalo è stato vittima di una truffa da 10 mila euro da parte di una banca finta VIDEO QUI… - occhio_notizie : Francesco Chiofalo vittima di una truffa: quanto gli è stato rubato #francescochiofalo - RealGossipland : Francesco Chiofalo è stato vittima di una truffa da 10 mila euro da parte di una finta banca. VIDEO QUI… -

L'accaduto Appare davvero inconsolabile, in preda alla rabbia più nera mentre racconta ai suoi followers la brutta disavventura in cui è incappato poco fa. Il noto personal trainer ...Una brutta giornata perche rispondendo a una chiamata è stato truffato di una somma consistente. Il personal trainer ha perso 10 mila euro, dopo che gli è stato chiuso il telefono ...Sembrerebbe che negli ultimi giorni Francesco Chiofalo sia stato vittima di una pesante truffa online che gli è costata veramente parecchio, pare infatti che l’ex volto di Temptation Island abbia ...Francesco Chiofalo lo confessa sui social: "Sono arrabbiato, mi hanno truffato" Ore particolarmente complicate per il noto fidanzato di Drusilla Gucci.