F1, ‘Il Processo di Minardi’: “Ferrari è un po’ indietro, ma Red Bull ha problemi di affidabilità” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il gioco si fa decisamente interessante. Il quinto appuntamento del Mondiale 2022 di F1 è andato in archivio e nel round di Miami, in Florida, Max Verstappen ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva in questo campionato, la terza nel computo totale. L’olandese della Red Bull si è imposto davanti alle due Ferrari del monegasco Charles Leclerc, partito dalla pole-position, e dello spagnolo Carlos Sainz. Con questo risultato, Verstappen si è ulteriormente avvicinato alla vetta della classifica generale occupata da Leclerc. Il ritardo del neerlandese è di 19 punti, mentre la scuderia di Milton Keynes è a sei lunghezze dalla Rossa. Tanti, dunque, gli aspetti da analizzare. E’ spettato a Giancarlo Minardi, figura storica del Circus e attuale Presidente dell’Autodromo di Imola, dare delle valutazioni nella quarta puntata de “Il Processo di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il gioco si fa decisamente interessante. Il quinto appuntamento del Mondiale 2022 di F1 è andato in archivio e nel round di Miami, in Florida, Max Verstappen ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva in questo campionato, la terza nel computo totale. L’olandese della Redsi è imposto davanti alle duedel monegasco Charles Leclerc, partito dalla pole-position, e dello spagnolo Carlos Sainz. Con questo risultato, Verstappen si è ulteriormente avvicinato alla vetta della classifica generale occupata da Leclerc. Il ritardo del neerlandese è di 19 punti, mentre la scuderia di Milton Keynes è a sei lunghezze dalla Rossa. Tanti, dunque, gli aspetti da analizzare. E’ spettato a Giancarlo Minardi, figura storica del Circus e attuale Presidente dell’Autodromo di Imola, dare delle valutazioni nella quarta puntata de “Ildi ...

