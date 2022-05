Carlo sul trono, la corona a Westminster senza regina (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Principe Carlo, eterno erede in attesa di successione, ha conquistato a 73 anni suonati il centro della scena a Westminster, debuttando nella lettura del tradizionale Queen's Speech: il discorso ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Principe, eterno erede in attesa di successione, ha conquistato a 73 anni suonati il centro della scena a, debuttando nella lettura del tradizionale Queen's Speech: il discorso ...

Advertising

Agenzia_Italia : Il presidente di @Confindustria, Carlo #Bonomi, all'AGI: “L’industria tema di sicurezza nazionale. Sul #gas appoggi… - Lasiciliaweb : Carlo sul trono, la scena è sua L'erede legge il Queen's Speech, assenza memorabile della regina Elisabetta… - civgiulio : Non ho mai capito se il Principe Carlo quella Corona, sul Suo capo, ce la desideri per davvero… #QueenSpeech… - Tullia01 : RT @ilcruccu: Addio #RichardBenson, il «metallaro» di culto in Rete che piaceva anche ad Arbore e Verdone. Il ritratto sul @Corriere http… - Cri_Pinna : RT @atbolz: Pio La Torre propone una legge: essere mafiosi è reato. Si perde nei labirinti del Parlamento, ma quando uccidono lui e poi il… -