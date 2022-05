Calcio: Sudtirol. Dopo 21 anni e promozione in B capitan Fink si ritira (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il centrocampista ha iniziato la sua avventura nel club nel 2001, a 11 anni. BOLZANO - Hannes Fink si ritira dal Calcio giocato Dopo ventuno anni consecutivi in biancorosso e soprattutto Dopo la ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il centrocampista ha iniziato la sua avventura nel club nel 2001, a 11. BOLZANO - Hannessidalgiocatoventunoconsecutivi in biancorosso e soprattuttola ...

