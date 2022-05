Barche da sogno a portata di click | la storia di Boataround | il Booking com del noleggio nautico

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Fondata da due ex Manager di, la piattaforma online leader del settoreè cresciuta fino a offrire oltre 20.000 imbarcazioni, sempre nel segno della Customer Experience. Un servizio globale che spopola anche tra gli Italiani, quinti per volume di spese. Tra le esperienze più straordinarie per gli amanti delle distese blu a perdita d’occhio, c’è di sicuro da mettere in lista una vacanza su una barca a vela, un catamarano o uno yacht: un viaggio all’insegna della libertà, rispondendo al richiamo potente e inafferrabile del mare e tracciando la rotta seguendo il proprio cuore. E se il mare è libertà, in questi casi è meglio affidarsi a chi di libertà (di scelta) ne lascia tanta: è il caso di, il.com dellecon oltre 20.000 imbarcazioni tra ...