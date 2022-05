Agnelli e Zhang | l' abbraccio e il saluto dopo l' incontro di Roma

(Di mercoledì 11 maggio 2022) I presidenti di Juventus e Inter si sono incontrati anell'hotel bianconero a margine della finale di Coppa Italia in programma in serata all'Olimpico

Advertising

romeoagresti : È arrivato nell’hotel dove alloggia la #Juve a Roma anche il presidente dell’#Inter Steven Zhang. Un saluto con… - romeoagresti : Steven #Zhang lascia dopo circa mezz’ora il quartier generale della #Juve a Roma: l’abbraccio con #Agnelli ?????????… - marcoconterio : ???? Steven Zhang è arrivato nel ritiro della #Juventus. Incontro tra Andrea Agnelli e il numero uno dell'#Inter al… - SpazioInter : Coppa Italia, sta accadendo in questo momento tra Juventus e Inter! - - SpazioInter : Coppa Italia, sta accadendo in questo momento tra Juventus e Inter! - -

Stevennell'hotel della Juventus. A poche ore dalla finale di Coppa Italia che vedrà di fronte la sua ... con la quale ha cenato anche ieri, per andare a salutare AndreaFinale Coppa Italia, il presidente dell'Inter Stevenè presente nell'hotel della Juventus: saluto caloroso con AndreaQuesta sera all'Olimpico andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Juve e Inter. Il derby d'Italia sentito per ...Secondo La Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri ha un desiderio per la fascia sinistra della sua Lazio e si chiama Emerson Palmieri. Il laterale è al rientro al Chelsea dal Lione e l’idea è di cederlo ...A poche ore dalla finale di Coppa Italia tra Juve e Inter, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha incontrato il presidente bianconero Andrea Agnelli nell'hotel di Roma che ospita la squadra torinese ...