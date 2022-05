Advertising

sportli26181512 : Vieri: 'Leao devastante a Verona, è questo il giocatore che vorremmo vedere sempre': Ai microfoni della Gazzetta de… - MilanNewsit : Vieri: 'Leao devastante a Verona, è questo il giocatore che vorremmo vedere sempre' - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: L'opinione di Christian #Vieri su #Leao, #Tonali, #Pioli e ovviamente sulla corsa scudetto - RadioRossonera : L'opinione di Christian #Vieri su #Leao, #Tonali, #Pioli e ovviamente sulla corsa scudetto - MilanWorldForum : Vieri e Albertini su Milan, Tonali, Leao e scudetto Le dichiarazioni -) -

I soli Giroud e, autori rispettivamente di 8 e 9 reti in Serie A, non possono reggere tutto il ... Parliamo della Juventus di Lippi, stagione 1996/97 :, Padovano e Del Piero si fermarono ad 8,...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'ex attaccanteha esaltato le qualità diChristian, ex attaccante che ha vestito anche la maglia del Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport in vista del derby di Milano ha parlato anche di...