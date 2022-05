Ucraina: Renzi, 'Conte medaglia d'oro delle facce di bronzo' (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag (Adnkronos) - "Quando si va dal presidente degli Stati Uniti non è che si va prima in Parlamento. E' un'idea provinciale. Non è che Draghi va all'esame, sono due capi di governo che si incontrano. Conte è andato in Parlamento prima di andare da Trump? No". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira, su La7. "Io ho l'impressione che Conte ha la faccia di bronzo quando parla di armi. Perchè Conte ha aumentato le spese per armi più di tutti? Come fa oggi a fare il pacifista? Lui è la medaglia d'oro delle facce di bronzo", ha aggiunto il leader di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag (Adnkronos) - "Quando si va dal presidente degli Stati Uniti non è che si va prima in Parlamento. E' un'idea provinciale. Non è che Draghi va all'esame, sono due capi di governo che si incontrano.è andato in Parlamento prima di andare da Trump? No". Lo ha detto Matteoa L'aria che tira, su La7. "Io ho l'impressione cheha la faccia diquando parla di armi. Perchèha aumentato le spese per armi più di tutti? Come fa oggi a fare il pacifista? Lui è lad'orodi", ha aggiunto il leader di Iv.

