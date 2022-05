Premio Pulitzer | i giornalisti ucraini ottengono una citazione speciale

Advertising

Corriere : Premio Pulitzer 2022, premiati Joshua Cohen e i giornalisti ucraini - Tg3web : Cinquant'anni fa la fotografia di una bambina in fuga senza vestiti ustionata dal napalm valse a Nick Ut il premio… - jargonfile : RT @Corriere: Premio Pulitzer 2022, premiati Joshua Cohen e i giornalisti ucraini - giampaoloroidi : Più che il lavoro individuale, quest'anno è stato premiato quello di squadra, vincono i team investigativi di alcun… - salfasanop : RT @elevisconti: C'è un pezzo di Italia al premio #Pulitzer! Alla faccia dei giornaloni! -

Un titolo il Post lo riserva a se stesso, con ilassegnato al quotidiano per i servizi sull'assalto del 6 gennaio 2021 al Campidoglio. New York Times E' un Putin cauto e quasi sulle ...Così la giuria del, annunciando i riconoscimenti di quest'anno. Nella sezione "narrativa", a vincere è stato The Nethanyus, di Joshua Cohen. Il romanzo, ricorda il Corriere, riguarda ...Il Consiglio del Premio Pulitzer ha assegnato una citazione speciale ai giornalisti ucraini. "Per il loro coraggio, resistenza e impegno.Più che il lavoro individuale, le firme, le “prime donne”, le personalità, il merito riconosciuto del fare informazione viene attribuito e riconosciuto al lavoro di squadra, come ormai richiede sempre ...