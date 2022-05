Pnrr, Di Maio: “Italia in prima linea, occasione imperdibile per modernizzarci” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – ”L’Italia è stata e resta in prima linea” all’interno ”del gruppo di testa dell’Unione Europea per grado di avanzamento nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Abbiamo un’occasione imperdibile, non possiamo fallire e non lo stiamo facendo”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo al convegno ‘La finanza sostenibile al servizio del Paese: situazione attuale e strategie future’. ”Il programma di riforme e investimenti punta a risolvere i nodi che hanno trattenuto la crescita del nostro Paese troppo a lungo e a modernizzarne la Pubblica Amministrazione e il tessuto imprenditoriale”, ha aggiunto, ricordando che ”nel quadro del Pnrr il ministero degli Affari esteri ha promosso il rifinanziamento per 1,2 ... Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – ”L’è stata e resta in” all’interno ”del gruppo di testa dell’Unione Europea per grado di avanzamento nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Abbiamo un’, non possiamo fallire e non lo stiamo facendo”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Diintervenendo al convegno ‘La finanza sostenibile al servizio del Paese: situazione attuale e strategie future’. ”Il programma di riforme e investimenti punta a risolvere i nodi che hanno trattenuto la crescita del nostro Paese troppo a lungo e a modernizzarne la Pubblica Amministrazione e il tessuto imprenditoriale”, ha aggiunto, ricordando che ”nel quadro delil ministero degli Affari esteri ha promosso il rifinanziamento per 1,2 ...

