Pensioni | a luglio assegno “ricco” | ecco perchè

Leggi su quifinanza

(Di martedì 10 maggio 2022) In un quadro generale dominato dall’incertezza, tra rincari ed effetti negativi sull’economia legati al conflitto in Ucraina, c’è spazio anche per una buona notizia. Con l’ultimo decreto Aiuti, l’esecutivo, infatti. ha stanziato complessivamente 14 miliardi per dare una boccata d’ossigeno a famiglie e imprese., maxi“Nel clima di grandissima incertezza che c’è, il Governo fa il possibile per poter dare un senso di direzione, di vicinanza, a tutti gli italiani e le azioni, le decisioni di oggi rappresentano bene questa determinazione del governo. In un certo senso, è il senso del governo stesso”. Con queste parole il Premier Mario Draghi aveva illustrato il provvedimento.Tra le novità più rilevanti, senza dubbio, il bonus una tantum da 200 euro per dipendenti, ...