Molte Fedi, sold ot l’inaugurazione in anteprima con Mario Tozzi (Di martedì 10 maggio 2022) Bergamo. Sarà Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, ad inaugurare Molte Fedi 2022 in anteprima. Mercoledì 11 maggio alle 20.45 al cinema Conca Verde, il conduttore di Sapiens terrà una lectio magistralis con l’obiettivo di rimettere al centro la questione ambientale. “Siamo onorati e orgogliosi della presenza di Tozzi – esordisce Daniele Rocchetti, ideatore della rassegna -. La guerra in Ucraina di questi ultimi mesi sta portando grandissimi cambiamenti. Dal punto di vista geopolitico, economico ed energetico. Il timore che questi eventi prendano il sopravvento e mettano in second’ordine ambiente e transizione energetica è piuttosto fondato. Ed il nostro pianeta continua a soffrire. I casi più vicini ce lo dimostrano: pensiamo alla secca di quest’anno del fiume Po, pensiamo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 10 maggio 2022) Bergamo. Sarà, geologo e divulgatore scientifico, ad inaugurare2022 in. Mercoledì 11 maggio alle 20.45 al cinema Conca Verde, il conduttore di Sapiens terrà una lectio magistralis con l’obiettivo di rimettere al centro la questione ambientale. “Siamo onorati e orgogliosi della presenza di– esordisce Daniele Rocchetti, ideatore della rassegna -. La guerra in Ucraina di questi ultimi mesi sta portando grandissimi cambiamenti. Dal punto di vista geopolitico, economico ed energetico. Il timore che questi eventi prendano il sopravvento e mettano in second’ordine ambiente e transizione energetica è piuttosto fondato. Ed il nostro pianeta continua a soffrire. I casi più vicini ce lo dimostrano: pensiamo alla secca di quest’anno del fiume Po, pensiamo ...

Ambiente | Mario Tozzi a Molte fedi