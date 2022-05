Milan | Xavi chiama Kessie | “Ci serve un sostituto di Busquets”

Advertising

Luxgraph : Barcellona, Xavi sul prossimo mercato: 'Dobbiamo rinforzarci' - xavi_alain : RT @IlgoldiDhorasoo: Esiste un modo per triggerare interisti, veronesi/scaligeri, romanisti, razzisti, milanisti balilla e Milan_Corner, si… - xavi_alain : RT @albertocarrone: La storia più incredibile che conosco ???? @acmilan #milan #VeronaMilan - elnatz98 : @milan_risorto il Milan di Pioli è lo stesso che perde 14 punti con le piccole perchè gioca senza centravanti sì?… - AcVo_KA : @Bresingar_ De Jong non si muove perché piace troppo a Xavi, Pogba potrebbe essere ma credo costi troppo, SMS esce… -

...ed Iniesta. Lo dico perchè, e la prova ce la dà Sacchi, se non ti comprano gli uomini adatti, come si fa per Pep, difficilmente, non solo i risultati tuoi saran diversi da quelli deldi ...... Inter e MilanLa Juventus di Massimiliano Allegri, l'Inter di Simone Inzaghi e ildi Stefano Pioli. Tre grandi del calcio italiano che sono state accostate ad un profilo del Barcellona di. ...Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona ... In pratica il tecnico del Barcellona non vede l’ora di abbracciare Franck Kessie, attuale centrocampista del Milan.Il Milan, però, non intende fermarsi e guarda già alla prossima ... ben 10 cessioni illustri per far cassa creando nuove opportunità in entrata per accontentare le richieste di Xavi. In tal senso, uno ...