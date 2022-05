Meteo Roma del 10-05-2022 ore 06 | 10

(Di martedì 10 maggio 2022)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino prevalenza di cieli soleggiati Nel corso delle ore pomeridiane a te sono aumento dell’instabilità sui settori Alpini Appennino settentrionale nessuna variazione altro mense tempo nuovamente asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al centro stabilità diffusa al mattino con cieli sereni al pomeriggio a te e si rovesci e temporali sulla dorsale appenninica asciutto su coste pianure in serata avresti Abruzzo tempo i miglioramenti altrove con cieli sereni o poco nuvolosi al suo dal mattino nuvolosità irregolare tra Puglia e Sicilia con isolate piogge sereno o poco nuvoloso altrove marcata instabilità il pomeriggio con temporali anche intensi tra Basilicata Calabria Sicilia migliore in serata con tempo del tutto asciutto ed ampie schiarite temperature minime stabile un ...

TuttoSuRoma : Meteo ROMA: oggi temporali, Martedì 10 e Mercoledì 11 sereno - CBMAN : Improvvisamente il #diluvio. #Roma #Romaest #larustica #pioggia #meteo #temporale - TuttoSuRoma : Previsioni meteo #Roma e Lazio lunedì 9 maggio: piogge e temporali prima che torni il sereno - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - TuttoSuRoma : Meteo ROMA: oggi poco nuvoloso, Martedì 10 e Mercoledì 11 sereno -

