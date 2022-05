Mattia Binotto | team principal Ferrari | “Introdurremo aggiornamenti”

(Di martedì 10 maggio 2022) Laè l’avversaria più forte, almeno in questo avvio di stagione, della Red Bull del campione del mondo Max Verstappen. Dopo annate fortemente negative, la Rossa di Maranello ha impattato positivamente in questo Mondiale 2022 mettendo in seria difficoltà la scuderia austriaca. Sono tre le vittorie per ildel toro contro le due del Cavallino Rampante: un equilibrio impensabile ai nastri di partenza che ha posto Charles Leclerc davanti a tutti nella classifica piloti. Unache, per bocca del suo, è pronta a mutare: sono in arrivo, infatti, degliche dovrebbero renderla ancor più competitiva. Le parole didellanel ...

rispedisce i complimenti al mittente. Non è contento di una Ferrari che ha occupato il podio dietro a Verstappen. Non può esserlo dopo che le sue auto partivano dalla prima fila nel ...Per il resto, la F1 - 75 rimane inalterata da inizio stagione:ha anticipato l'arrivo di un corposo pacchetto di aggiornamenti a Barcellona, che rappresenterebbe la prima vera ...Dopo Imola, Max Verstappen si è preso anche Miami accorciando a 19 i punti di ritardo da Charles Leclerc e mostrando una vettura leggermente superiore a Ferrari. Ora aggiornamenti anche in Ferrari: ...Secondo l'ex pilota del Cavallino Rampante Carlos Sainz non è stato abbastanza aggressivo al via con Max Verstappen per effetto dei due zeri dal quale era reduce ...