L’uomo mummificato in casa e la madre che vive nello stesso palazzo non se ne accorge per mesi

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 10 maggio 2022) Il corpo di un uomo di 60 anni, Andrea Fanelli, è stato trovato nella sua abitazione di Fino Mornasco (Como) circa settedopo il decesso, avvenuto per cause ancora sconosciute.abitava in una mansarda di una palazzina in via Valtellina, mentre – come riferisce Il Giorno – laanziana e con seri problemi di saluteva al piano inferiore. Quest’ultima era però convinta che il figlio fosse andato via die fosse entrato in una comunità, visti i suoi precedenti problemi con la droga. Per questo motivo, oltre al fatto che la sua salute non glielo consentisse, non è mai salita a controllare la mansarda. A dare l’allarme è stato il figlio del, residente a Milano, preoccupato per non aver ricevuto più sue notizie per molto tempo. I familiari di Fanelli avevano ...