Libertà di stampa per i bikini 2022 a tutto colore (Di martedì 10 maggio 2022) I bikini 2022 sanno come farsi notare. E lo fanno attraverso coloratissime stampe fantasia, originali ed eye-catching. Pronti per essere messi in valigia e diventare i perfetti compagni delle vacanze estive al mare. Ma non solo. Stupiscono anche nelle forme. Il classico triangolo con slip chiuso ai lati da laccetti ritorna alla grande, soprattutto nella sua versione più ridotta e sensuale. Però arrivano anche silhouette diverse a catturare l’attenzione. Culotte a vita alta si alternano a slip a vita bassa. Fasce allacciate sul davanti a bralette all’americana. E a volte appaiono laccetti intorno al midriff e coppe a trapezio ad attirare gli sguardi. Il consiglio di styling è quello di utilizzare il pezzo sopra anche sotto le camicie aperte o al posto di un crop top. Da indossare con bermuda, pantaloni palazzo o gonne lunghe. Ma anche ... Leggi su amica (Di martedì 10 maggio 2022) Isanno come farsi notare. E lo fanno attraverso coloratissime stampe fantasia, originali ed eye-catching. Pronti per essere messi in valigia e diventare i perfetti compagni delle vacanze estive al mare. Ma non solo. Stupiscono anche nelle forme. Il classico triangolo con slip chiuso ai lati da laccetti ritorna alla grande, sopratnella sua versione più ridotta e sensuale. Però arrivano anche silhouette diverse a catturare l’attenzione. Culotte a vita alta si alternano a slip a vita bassa. Fasce allacciate sul davanti a bralette all’americana. E a volte appaiono laccetti intorno al midriff e coppe a trapezio ad attirare gli sguardi. Il consiglio di styling è quello di utilizzare il pezzo sopra anche sotto le camicie aperte o al posto di un crop top. Da indossare con bermuda, pantaloni palazzo o gonne lunghe. Ma anche ...

