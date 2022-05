Lazio, Di Berardino: potenziare tecnologia a servizio persone (Di martedì 10 maggio 2022) Roma – “Lo sforzo lungo il quale dobbiamo muoverci è conciliare innovazione e diritti. Dobbiamo valorizzare la tecnologia vicina alle esigenze delle persone. La Regione Lazio è tra le regioni di testa di questa digitalizzazione, ed è pronta a fare un salto in avanti in ambito tecnologico. Dal Pnrr arriveranno risorse significative per questo obiettivo. Ma come Governo e Regione dobbiamo stare attenti a non limitarci ad utilizzare queste risorse, altrimenti rischiamo di non superare le disuguaglianze esistenti. La sfida è rimettere mano al nostro modello e ridurre le disuguaglianze”. Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio, ha aperto così l’evento di presentazione di ‘Sociotechlab – la tecnologia che fa bene alle persone’, il progetto ... Leggi su romadailynews (Di martedì 10 maggio 2022) Roma – “Lo sforzo lungo il quale dobbiamo muoverci è conciliare innovazione e diritti. Dobbiamo valorizzare lavicina alle esigenze delle. La Regioneè tra le regioni di testa di questa digitalizzazione, ed è pronta a fare un salto in avanti in ambito tecnologico. Dal Pnrr arriveranno risorse significative per questo obiettivo. Ma come Governo e Regione dobbiamo stare attenti a non limitarci ad utilizzare queste risorse, altrimenti rischiamo di non superare le disuguaglianze esistenti. La sfida è rimettere mano al nostro modello e ridurre le disuguaglianze”. Claudio Di, assessore al Lavoro e Formazione della Regione, ha aperto così l’evento di presentazione di ‘Sociotechlab – lache fa bene alle’, il progetto ...

