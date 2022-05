Il primo discorso del principe Carlo al Parlamento: al suo fianco William e Camilla (Di martedì 10 maggio 2022) Poche ore fa il principe Carlo e il principe William, in qualità di eredi al trono, primi in linea di successione, sono stati al centro della scena all’apertura del Parlamento inglese. Padre e figlio hanno sostituito la regina Elisabetta, che per la prima volta in quasi sei decenni ha saltato il grande evento. All’evento era … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 10 maggio 2022) Poche ore fa ile il, in qualità di eredi al trono, primi in linea di successione, sono stati al centro della scena all’apertura delinglese. Padre e figlio hanno sostituito la regina Elisabetta, che per la prima volta in quasi sei decenni ha saltato il grande evento. All’evento era … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

dottcorbelli : @a_lambardi @Domynic777 @BenedettaFrucci Putin NON ha mai detto (chissa perchè...) 'non intendo denazificare altri… - shopenauerwho : RT @Etruria72: @AndreaMarcucci Il primo discorso di Mussolini alla Camera passò alla storia come 'il discorso del bivacco': 'Potevo fare di… - irritatrix : RT @Etruria72: @AndreaMarcucci Il primo discorso di Mussolini alla Camera passò alla storia come 'il discorso del bivacco': 'Potevo fare di… - Etruria72 : @AndreaMarcucci Il primo discorso di Mussolini alla Camera passò alla storia come 'il discorso del bivacco': 'Potev… - holofaerie_ : @mmorticja E DAL PRIMO SCLERO POI PARTE TUTTO UN DISCORSO, IO ADORO -