F-16 per Ankara, Washington riabilita la Turchia (Di martedì 10 maggio 2022) Il sostegno della Turchia all'Ucraina, in particolare attraverso l'esportazione di velivoli senza pilota armati e il tentativo di spingere la Russia verso un complesso percorso diplomatico, ha offerto ad Ankara l'opportunità di rafforzare la sua immagine offuscata a Capitol Hill. Se gioca bene le sue carte, l'alleato della Nato potrebbe convincere il Congresso a consentire un acquisto di 40 caccia F-16 Block 70 e circa 80 kit di modernizzazione con cui la Lockheed Martin dovrebbe aggiornare la sua flotta esistente. È un accordo da 6 miliardi di dollari che è congelato perché la Turchia negli ultimi anni ha preso decisioni molto discutibili per Washington — come quella sull'acquisto degli S-400 russi, che l'ha portata a essere espulsa dal programma F-35, oppure altre aggressive posture geopolitiche nel Mediterraneo che ...

