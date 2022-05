Enrico Mentana si rifiuta di dare la parola a chi non condanna Putin “Sono come i no vax” dice

Leggi su leggilo

(Di martedì 10 maggio 2022), spiega in un tweet la sua posizione contro coloro che giustificano l’invasione dell’Ucraina da parte dei Russi. «Scrissi qui cinque mesi fa che mi onoravo di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax. Allo stesso modo mi onoro oggi di non invitare chi sostiene o giustifica l’invasione L'articolo proviene da Leggilo.org.