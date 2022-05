Cosa può accadere a Dazn dopo il nuovo procedimento di AgCom sugli ascolti (Di martedì 10 maggio 2022) Questa volta non c’entrano i disservizi o le problematiche di trasmissione. Ancora una volta, però, l’AgCom ha deciso di muovere passi in direzione di un procedimento (che nei vari step potrebbe portare a una o più sanzioni) nei confronti dell’azienda che detiene i diritti televisivi per le partite del campionato di calcio di Serie A (per la stagione che si sta per concludere e per le prossime due). E il tema è quello della misurazione degli ascolti su Dazn che non si sarebbe allineata alle indicazioni date all’inizio del 2022. LEGGI ANCHE > «Più di 3 disconnessioni, interruzioni di più di 270 secondi»: i criteri AgCom per chiedere il rimborso a Dazn Il 20 gennaio scorso, infatti, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva chiuso un’istruttoria (aperta nel settembre del ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 10 maggio 2022) Questa volta non c’entrano i disservizi o le problematiche di trasmissione. Ancora una volta, però, l’ha deciso di muovere passi in direzione di un(che nei vari step potrebbe portare a una o più sanzioni) nei confronti dell’azienda che detiene i diritti televisivi per le partite del campionato di calcio di Serie A (per la stagione che si sta per concludere e per le prossime due). E il tema è quello della misurazione deglisuche non si sarebbe allineata alle indicazioni date all’inizio del 2022. LEGGI ANCHE > «Più di 3 disconnessioni, interruzioni di più di 270 secondi»: i criteriper chiedere il rimborso aIl 20 gennaio scorso, infatti, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva chiuso un’istruttoria (aperta nel settembre del ...

