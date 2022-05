Borse | l’Europa frena sul finale ma Milano difende un +1% Bper balza dopo i conti

(Di martedì 10 maggio 2022) Sul Ftse Mib debole Saipem, in evidenza banche e auto. Petrolio ancora in ribasso. Decennale sotto 3%, spread a 197 punti

MILANO. Leeuropee proseguono brillanti dopo'avvio in netto rialzo di Wall Street. Nel giorno in cui i rendimenti del titoli di Stato sono in netto calo, sui mercati azionari sono scattate le prese di ...Leeuropee proseguono brillanti dopo'avvio in netto rialzo di Wall Street. Nel giorno in cui i rendimenti del titoli di Stato sono in netto calo, sui mercati azionari sono scattate le prese di ...