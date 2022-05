Xavi | «Possiamo volere chiunque | ma servono i soldi»

(Di lunedì 9 maggio 2022) Le parole dell’allenatore del Barcellona in vista del prossimo mercato: «A fare la differenza sarà la situazione economica» L’allenatore del Barcellonaha parlato della prossima sessione di mercato che sarà decisiva per l’evoluzione della sua squadra. Di seguito le sue parole. «A fare la differenza sarà la situazione economica., ma. Può sembrare ovvio, anche se è la dura realtà; è importante rinforzarsi ogni anno, sia quando si vince che quando si perde. Mi sembra evidente che ci servano dei rinforzi, ma la situazione è quella che è.arriverà sarà il benvenuto, ma saranno necessarie anche delle cessioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

