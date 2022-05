Vittorio Sgarbi contro tutti Insulta Chiara Ferragni e Fedez | Una vecchia befana con un mezzo marito

(Di lunedì 9 maggio 2022)ha compiuto 70 anni ieri e come regalo, Valerio Staffelli ha pensato di regalargli un mega Tapiro d’oro . Motivazione: per l’ormai famosa rissa con Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo...

Advertising

VittorioSgarbi : - Vittorio Sgarbi, con che spirito arriva, domani, ai 70 anni? «Con una grande malinconia, con l’idea di aver vissu… - VittorioSgarbi : “Ode a Vittorio Sgarbi, irriducibile politicamente scorretto dei nostri tempi”. - TvCircle1 : A Vittorio #Sgarbi, mega Tapiro d'oro da #StrisciaLaNotizia per l'ormai celeberrima rissa con Giampiero #Mughini - GHERARDIMAURO1 : RT @tempoweb: #Sgarbi torna sul ring, raffica di insulti ai #Ferragnez: 'Befana, rinco...' furia mai vista #chiaraferragni #fedez #vittorio… - SoniaLaVera : RT @tempoweb: #Sgarbi torna sul ring, raffica di insulti ai #Ferragnez: 'Befana, rinco...' furia mai vista #chiaraferragni #fedez #vittorio… -

, gruppo misto, quello della Bellezza. Al capitolo nuovi media, poi, risalta la proposta di Maturi della Lega, per il il riconoscimento dell'attività di ambasciatore digitale. Trattasi ...ha compiuto 70 anni ieri e come regalo, Valerio Staffelli ha pensato di regalargli un mega Tapiro d'oro . Motivazione: per l'ormai famosa rissa con Giampiero Mughini al Maurizio ...Dopo la tele-rissa tv al Maurizio Costanzo Show che lo ha visto accapigliarsi con Giampiero Mughini, Vittorio Sgarbi torna sul ring delle polemiche ...Il traguardo dei settant’anni festeggiato con un crociera nelle terre d’origine: Vittorio Sgarbi (nato l’8 maggio 1952 a Ferrara) ha raccolto gli amici ed è salpato sul Po a bordo della Stradivari. Lu ...