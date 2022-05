Ue: Della Vedova, 'Consiglio e Ue si impegnino per maggiore integrazione' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “Oggi è la Festa dell'Europa. Questa giornata per noi ha sempre un significato particolare, quello Della consapevolezza di quanto grande sia il risultato fin qui raggiunto con l'integrazione e di quanto ancora ci sia da fare perché l'Ue possa esprimere tutto il suo potenziale politico ed economico. L'Ue si è mostrata unita sulle sanzioni e sul sostegno a Zelensky come mai Putin avrebbe immaginato. Ma abbiamo tutti capito che senza una politica estera e poi di difesa comune, l'Europa non può assolvere pienamente al proprio ruolo di difesa dei propri cittadini, dei propri valori e dei propri specifici interessi. Per avere un ruolo positivo nel mondo a difesa e promozione Della democrazia e dei diritti umani abbiamo bisogno di regole e politiche comuni; e non possiamo più consentire che un solo Paese possa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “Oggi è la Festa dell'Europa. Questa giornata per noi ha sempre un significato particolare, quelloconsapevolezza di quanto grande sia il risultato fin qui raggiunto con l'e di quanto ancora ci sia da fare perché l'Ue possa esprimere tutto il suo potenziale politico ed economico. L'Ue si è mostrata unita sulle sanzioni e sul sostegno a Zelensky come mai Putin avrebbe immaginato. Ma abbiamo tutti capito che senza una politica estera e poi di difesa comune, l'Europa non può assolvere pienamente al proprio ruolo di difesa dei propri cittadini, dei propri valori e dei propri specifici interessi. Per avere un ruolo positivo nel mondo a difesa e promozionedemocrazia e dei diritti umani abbiamo bisogno di regole e politiche comuni; e non possiamo più consentire che un solo Paese possa ...

Advertising

TV7Benevento : Ue: Della Vedova, 'Consiglio e Ue si impegnino per maggiore integrazione' - - AndreaR09527214 : Leggo commenti di consenso unanime per Alessandro, finto Robertino, figlio della finta tonta Carmen, vedova per tr… - MarsilioArte : L’imperdibile catalogo della mostra “Rainer - Vedova: Ora.”, organizzata da Fondazione Emilio e Annabianca Vedova,… - TylerD81 : Serafina Battaglia - TV7: 'La vedova della lupara' - Palermo, 1967 - ChocoAelita : RT @Guido44895392: Dopo le parole di Stoltenberg che aveva di fatto proibito all’Ucraina di trattare, le voci(timide) di dissenso nei suoi… -