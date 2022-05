Scuola, sciopero il 30 maggio: scrutini a rischio (Di lunedì 9 maggio 2022) sciopero della Scuola il 30 maggio, per l’intera giornata. Questa la decisione assunta dai sindacati di categoria oggi 9 maggio. Motivo? “Il Governo si è irrigidito sulle assunzioni dei docenti“. Le parti sociali hanno preso questa decisione al termine della riunione che si è svolta oggi 9 maggio al ministero del Lavoro dove è fallito il tentativo di conciliazione con il Governo sul tema Scuola. Nessuna risposta, spiegano le sigle sindacali, è giunta in merito alle richieste delle organizzazioni sociali di modifica della normativa su formazione e reclutamento a dei docenti Scuola che l’esecutivo ha approvato nei giorni scorsi. Si tratta del decreto 36/22. Le regole per la didattica a Scuola saranno semplificateScuola, i punti critici ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 9 maggio 2022)dellail 30, per l’intera giornata. Questa la decisione assunta dai sindacati di categoria oggi 9. Motivo? “Il Governo si è irrigidito sulle assunzioni dei docenti“. Le parti sociali hanno preso questa decisione al termine della riunione che si è svolta oggi 9al ministero del Lavoro dove è fallito il tentativo di conciliazione con il Governo sul tema. Nessuna risposta, spiegano le sigle sindacali, è giunta in merito alle richieste delle organizzazioni sociali di modifica della normativa su formazione e reclutamento a dei docentiche l’esecutivo ha approvato nei giorni scorsi. Si tratta del decreto 36/22. Le regole per la didattica asaranno semplificate, i punti critici ...

