Sci di fondo: Lucia Scardoni annuncia il ritiro (Di lunedì 9 maggio 2022) Lucia Scardoni ha appena annunciato il ritiro dallo sci di fondo. La portacolori del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle ha comunicato infatti nelle scorse ore alla Federazione Italiana Sport Invernali e al gruppo sportivo la decisione di abbandonare la carriera agonistica. Classe 1991, la Scardoni ha preso parte a due Olimpiadi (PyoengChang 2018 e Pechino 2022), ottenendo un ottavo posto sulla pista cinese in staffetta come miglior piazzamento. Oltre questo, anche quattro partecipazioni a rassegne iridate fra Val di Fiemme 2013, Lahti 2017, Seefe3ld 2019 e Oberstdorf 2021, con un settimo posto nella staffetta austriaca come migliore risultato. Diverse partecipazioni in Coppa del Mondo e in bacheca anche tre titoli assoluti individuali. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022)ha appenato ildallo sci di. La portacolori del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle ha comunicato infatti nelle scorse ore alla Federazione Italiana Sport Invernali e al gruppo sportivo la decisione di abbandonare la carriera agonistica. Classe 1991, laha preso parte a due Olimpiadi (PyoengChang 2018 e Pechino 2022), ottenendo un ottavo posto sulla pista cinese in staffetta come miglior piazzamento. Oltre questo, anche quattro partecipazioni a rassegne iridate fra Val di Fiemme 2013, Lahti 2017, Seefe3ld 2019 e Oberstdorf 2021, con un settimo posto nella staffetta austriaca come migliore risultato. Diverse partecipazioni in Coppa del Mondo e in bacheca anche tre titoli assoluti individuali. SportFace.

