Payne | ex n 15 al draft Nba | ucciso a Orlando in una sparatoria

Adreian, 31enne ex stella di Michigan State e 15ª scelta assoluta alNba 2014, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Orlando, in Florida, nella notte tra domenica e lunedì, secondo quanto ha ...era stato scelto con la 15scelta assoluta al2014 dagli Atlanta Hawks . In Georgia aveva finito per giocare solo tre gare, venendo ceduto già nel corso del suo primo anno a Minnesota . Lì ...Già stella di Michigan State al college, chiamato da Atlanta con il numero 15 al draft 2014, è morto a 31 anni. Già arrestato il sospetto colpevole. Ai tempi del college divenne celebre per l'amicizia ...Il mondo del basket è in lutto per Adreian Payne, cestista americano visto in NBA per 4 stagioni e in Europa dal 2018 ...