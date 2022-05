"Paga lei e dunque fa quello che vuole": Sonia Bruganelli, lo schiaffo a chi attacca Elisabetta Franchi (Di lunedì 9 maggio 2022) Com'è noto, Elisabetta Franchi è entrata nel vortice delle polemiche a causa di alcune sue esternazioni. Nell'evento organizzato da Il Foglio e Pwc la stilista ha dichiarato: “Quando metti una donna in una carica molto importante poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni quella posizione è scoperta. Un imprenditore investe tempo e denaro e se ti viene a mancare è un problema, quindi anche io da imprenditore responsabile della mia azienda spesso ho puntato su uomini ”. Frasi controverse che hanno scatenato un putiferio. E ancora: “Le donne le ho messe ma sono anta, questo va detto, comunque ancora ragazze ma cresciute. Se doveva far figli o sposarsi lo avevano già fatto e quindi io le prendo che hanno fatto tutti i giri di boa e lavorare h24, questo è importante”. Da qui le polemiche non si sono fatte attendere. Chi l'ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Com'è noto,è entrata nel vortice delle polemiche a causa di alcune sue esternazioni. Nell'evento organizzato da Il Foglio e Pwc la stilista ha dichiarato: “Quando metti una donna in una carica molto importante poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni quella posizione è scoperta. Un imprenditore investe tempo e denaro e se ti viene a mancare è un problema, quindi anche io da imprenditore responsabile della mia azienda spesso ho puntato su uomini ”. Frasi controverse che hanno scatenato un putiferio. E ancora: “Le donne le ho messe ma sono anta, questo va detto, comunque ancora ragazze ma cresciute. Se doveva far figli o sposarsi lo avevano già fatto e quindi io le prendo che hanno fatto tutti i giri di boa e lavorare h24, questo è importante”. Da qui le polemiche non si sono fatte attendere. Chi l'ha ...

Advertising

zazoomblog : Paga lei e dunque fa quello che vuole: Sonia Bruganelli lo schiaffo a chi attacca Elisabetta Franchi - #dunque… - marcepoldo : @fanpage Si dice imprenditore si dice esperto, non è sbagliato ha ragione la ditta è sua assume chi vuole e paga lei.... assurdo.... - infoitinterno : Sonia Bruganelli, lo schiaffo a chi attacca Elisabetta Franchi: 'Paga lei e dunque fa quello che vuole' - nurgiachi : @elevisconti Sbaglia prospettiva. Fino a IERI Putin era libero di invadere e annettere interi Paesi, OGGI non gli è… - monteirorossi__ : RT @minomazz: Sto cercando di affittare un'auto a lungo termine. 'Lei ha una busta paga a tempo indeterminato? Una partita Iva?'. No, non c… -