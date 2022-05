Occupano la casa di un'anziana, ora vogliono ristrutturarla (Di lunedì 9 maggio 2022) Oltre il danno anche la beffa nel Napoletano per una signora che si è vista soffiare la casa sotto gli occhi. Adesso i ladri hanno anche il permesso di poter fare dei lavori al suo interno Leggi su ilgiornale (Di lunedì 9 maggio 2022) Oltre il danno anche la beffa nel Napoletano per una signora che si è vista soffiare lasotto gli occhi. Adesso i ladri hanno anche il permesso di poter fare dei lavori al suo interno

Advertising

GiovanniPortel8 : RT @GeMa7799: Napoli: abusivi occupano casa di una 90enne e iniziano ristrutturazione...insegnate in pensione, che si ritrovò da un giorno… - giampaolo_baio : RT @GeMa7799: Napoli: abusivi occupano casa di una 90enne e iniziano ristrutturazione...insegnate in pensione, che si ritrovò da un giorno… - SilviaZavagno : RT @GeMa7799: Napoli: abusivi occupano casa di una 90enne e iniziano ristrutturazione...insegnate in pensione, che si ritrovò da un giorno… - f43bb0d6a395428 : RT @ImolaOggi: Il trionfo dell'illegalità. Napoli - Abusivi occupano la casa di una 90enne dopo aver gettato i mobili in strada e cambiato… - mara_pi56633301 : RT @GeMa7799: Napoli: abusivi occupano casa di una 90enne e iniziano ristrutturazione...insegnate in pensione, che si ritrovò da un giorno… -