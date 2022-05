Advertising

TuttoAndroid : Nothing Launcher beta è disponibile per gli smartphone da Android 11 in poi - CF22092013 : RT @CeotechI: Nothing Launcher ottiene il supporto per più smartphone #Android #Android11 #Android12 #App #Launcher #MobileNews #Nothing #N… - gigibeltrame : Nothing Launcher disponibile su Play Store: ora per tutti gli smartphone Android 11+ #digilosofia… - CeotechI : RT @CeotechI: Nothing Launcher ottiene il supporto per più smartphone #Android #Android11 #Android12 #App #Launcher #MobileNews #Nothing #N… - CeotechI : Nothing Launcher ottiene il supporto per più smartphone #Android #Android11 #Android12 #App #Launcher #MobileNews… -

Androidworld

Ilè ora disponibile al download per tutti i dispositivi con Android 11 e successivi . Rilasciato inizialmente solo per pochissimi smartphone (S21, S22 e Pixel 5 / 6), adesso il...Dopo la conferma di essere al lavoro sul telefono e di un lancio previsto per l'estate , la società ha rilasciato il suo, oltre a una serie di anticipazioni per stuzzicare la nostra ... Nothing Launcher beta in download per tutti gli Android 11+ Having released the initial version of its Launcher (Beta) on the Play Store a couple of weeks ago, Nothing has announced an update that brings compatibility ...Nothing has expanded its Nothing Launcher beta, supporting far more devices and adding several important new features.