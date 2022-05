(Di lunedì 9 maggio 2022) E’, per la seconda puntata consecutiva, il naufragosecondo i principalionline sull’dei Famosi. Mancano poche ore alla nuova puntata del reality, ma l’attore si piazza in cima alle preferenze del pubblico da casa: vediamo i risultati.all’dei Famosi Mentre all’dei Famosicontinua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Nicolas Vaporidis da “isolato” a preferito: sondaggi Isola, cosa dicono #isola - RealGossipland : La Maddaloni dice di esser stata picchiata da Nicolas, ma ? stata sbugiardata LEGGI QUI - LaNonnadiPeter : Dopo la discussione con Edoardo, Nicolas Vaporidis ha guadagnato 10mila punti e vincerà a mani basse. Ciao Ciao Edo… - IsaeChia : #Isola 16, è scontro tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis Nelle ultime ore si sono accesi i toni tra i due nauf… - narzanzan : @IsolaDeiFamosi È bastato mettersi contro il vincitore dell'Isola 2022 (Nicolas Vaporidis) per trasformare Edoardo… -

Nel leggere le parole che gli ha scritto Giuseppe Iannoni, questo il nome del padre ed ex compagno di Carmen Russo, Alessandro non ha trattenuto le lacrime trovando conforto inche ..., che già giorni fa ha discusso con Edoardo , ha subito risposto piccato di non aver bisogno di fare queste cose perchè è ricco dentro ed è un uomo tutto d'un pezzo: L'attore non ha ... Nicolas Vaporidis, l’amore con Capotondi, Spada e il matrimonio (finito) con Surina Nicolas Vaporidis non si risparmia: “Ha una teatralità in ogni sua cosa, è il suo schema di gioco”, ha sentenziato. E non sarebbe l’unico poiché anche altri naufraghi hanno sottolineato come Lory sia ...E’ Nicolas Vaporidis, per la seconda puntata consecutiva, il naufrago preferito secondo i principali sondaggi online sull’Isola dei Famosi. Mancano poche ore alla nuova puntata del reality, ma ...