Made in sud, Lorella Boccia assente nella puntata di questa sera: il motivo (Di lunedì 9 maggio 2022) Made in sud, dopo l’assenza della scorsa settimana di Clementino anche Lorella Boccia questa sera non sarà presente: ecco il motivo. Il 19 aprile è iniziata la nuova edizione di Made In Sud. Lo show comico va in onda ogni lunedì scontrandosi con L’isola dei famosi condotta da Ilary Blasi. Dopo l’addio di Stefano De L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 9 maggio 2022)in sud, dopo l’assenza della scorsa settimana di Clementino anchenon sarà presente: ecco il. Il 19 aprile è iniziata la nuova edizione diIn Sud. Lo show comico va in onda ogni lunedì scontrandosi con L’isola dei famosi condotta da Ilary Blasi. Dopo l’addio di Stefano De L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Made In Sud dove vedere le puntate in tv streaming replica - #vedere #puntate #streaming #replica - infoitcultura : Made in Sud, Clementino dà forfait: il motivo - infoitcultura : Made in Sud, Lorella Boccia assente: “La conduttrice e ballerina sta male” - infoitcultura : Lorella Boccia, non ci sarà nella prossima puntata di Made in Sud: ecco cosa è successo - zazoomblog : Lorella Boccia positiva al Covid. Non sarà a Made in Sud - #Lorella #Boccia #positiva #Covid. -