LIVE Zeppieri-Khachanov 3-6 4-6, ATP Roma 2022 in DIRETTA: vince il russo, ma buon match per l’azzurro (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.14 Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match tra Giulio Zeppieri e Karen Khachanov. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport! 17.13 Per Zeppieri deve essere una lezione da imparare: oggi ha dimostrato di poter appartenere a questo LIVEllo e di avere un LIVEllo più alto rispetto al 227 che dice la classifica ATP. 17.12 Ora Khachanov sfiderà al prossimo turno uno tra Pablo Carreno Busta e Federico Delbonis. 17.11 Alla fine il tennis di Giulio si è rivelato redditizio a metà: più vincenti rispetto a Khachanov, 23 a 20, ma anche più errori, 27 a 15 il conteggio totale. 17.10 Alla fine arriva il ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.14 Si chiude qui ladeltra Giulioe Karen. Grazie per averci seguito eproseguimento con OA Sport! 17.13 Perdeve essere una lezione da imparare: oggi ha dimostrato di poter appartenere a questollo e di avere unllo più alto rispetto al 227 che dice la classifica ATP. 17.12 Orasfiderà al prossimo turno uno tra Pablo Carreno Busta e Federico Delbonis. 17.11 Alla fine il tennis di Giulio si è rivelato redditizio a metà: piùnti rispetto a, 23 a 20, ma anche più errori, 27 a 15 il conteggio totale. 17.10 Alla fine arriva il ...

