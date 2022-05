Juventus, per il dopo Chiellini si valuta un profilo dalla Ligue 1! (Di lunedì 9 maggio 2022) La partita con la Lazio sarà un crogiolo di emozioni. Con ritorni, come quello di Maurizio Sarri allo Stadium dove ha vinto uno scudetto, ma anche quella degli addii, come quello di Paulo Dybala e di Giorgio Chiellini. Chiellini Juventus Calciomercato Proprio quest’ultimo, sempre più con l’America all’orizzonte, dovrà essere rimpiazzato. Il compito è tutt’altro che semplice data la caratura del difensore bianconero, ma la Juventus non si farà certo trovare impreparata. Il profilo che si valuta al momento è quello di Benoit Badiashile del Monaco. La richiesta dal Principato per il giovane centrale si aggira intorno ai 30 milioni, cifra che Cherubini cercherà di limare. A riferirlo è Calciomercato.com Leggi su rompipallone (Di lunedì 9 maggio 2022) La partita con la Lazio sarà un crogiolo di emozioni. Con ritorni, come quello di Maurizio Sarri allo Stadium dove ha vinto uno scudetto, ma anche quella degli addii, come quello di Paulo Dybala e di GiorgioCalciomercato Proprio quest’ultimo, sempre più con l’America all’orizzonte, dovrà essere rimpiazzato. Il compito è tutt’altro che semplice data la caratura del difensore bianconero, ma lanon si farà certo trovare impreparata. Ilche sial momento è quello di Benoit Badiashile del Monaco. La richiesta dal Principato per il giovane centrale si aggira intorno ai 30 milioni, cifra che Cherubini cercherà di limare. A riferirlo è Calciomercato.com

