Hunziker positiva, Valeria Graci a Striscia (Di lunedì 9 maggio 2022) Scotti e Graci Michelle Hunziker è risultata positiva a un test rapido per il rilevamento del Covid-19 e stasera non potrà condurre Striscia la notizia insieme a Gerry Scotti. Dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci – in attesa del risultato del tampone molecolare di Hunziker – torna in veste di conduttrice Valeria Graci, già inviata di Striscia dal 2014, famosa per le sue imitazioni, da Peppia Pig a Ursula von Der Leyen. Graci aveva condotto Striscia in coppia con Gerry Scotti già in marzo per un paio di puntate. Leggi su davidemaggio (Di lunedì 9 maggio 2022) Scotti eMichelleè risultataa un test rapido per il rilevamento del Covid-19 e stasera non potrà condurrela notizia insieme a Gerry Scotti. Dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci – in attesa del risultato del tampone molecolare di– torna in veste di conduttrice, già inviata didal 2014, famosa per le sue imitazioni, da Peppia Pig a Ursula von Der Leyen.aveva condottoin coppia con Gerry Scotti già in marzo per un paio di puntate.

Advertising

IlContiAndrea : Michelle Hunziker è risultata positiva a un test rapido per il rilevamento del Covid-19 e stasera non potrà condurr… - arual812 : RT @cheTVfa: ?? Lorella Boccia positiva al Covid non sarà presente questa sera a #MadeinSud ??Michelle Hunziker è risultata positiva a un tes… - robertopontillo : RT @cheTVfa: ?? Lorella Boccia positiva al Covid non sarà presente questa sera a #MadeinSud ??Michelle Hunziker è risultata positiva a un tes… - cheTVfa : ?? Lorella Boccia positiva al Covid non sarà presente questa sera a #MadeinSud ??Michelle Hunziker è risultata positi… -

Michelle Hunziker ha finalmente conosciuto la verità: "ora si spiegano tante cose" ...genere La conduttrice più amata di Canale Cinque sembra stia superando in maniera più che positiva ... Al contrario, la Hunziker è la prima e più accanita sostenitrice di Trussardi, al punto tale da ... Scandalo a Striscia la notizia: vip entra in diretta completamente senza veli ... per passare a Ficarra e Picone, a Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Da pochi giorni, a condurre il ... che sostituisce la ballerina Francesca Manzini rimasta fuori per essere risultata positiva al ... DavideMaggio.it Hunziker positiva, Valeria Graci a Striscia Michelle Hunziker è risultata positiva a un test rapido per il rilevamento del Covid-19 e stasera non potrà condurre Striscia la notizia insieme a Gerry Scotti. Dietro al bancone del Tg satirico di ... Festa della mamma: i vip scelgono auguri vintage Per la festa della mamma non potevano mancare gli auguri dei vip. Che sui social hanno scelto di farlo con delle immagini vintage, che li ritraggono bambini sulle braccia delle loro mamme. Ecco quindi ... ...genere La conduttrice più amata di Canale Cinque sembra stia superando in maniera più che... Al contrario, laè la prima e più accanita sostenitrice di Trussardi, al punto tale da ...... per passare a Ficarra e Picone, a Michellee Gerry Scotti. Da pochi giorni, a condurre il ... che sostituisce la ballerina Francesca Manzini rimasta fuori per essere risultataal ... Hunziker positiva, Valeria Graci a Striscia Michelle Hunziker è risultata positiva a un test rapido per il rilevamento del Covid-19 e stasera non potrà condurre Striscia la notizia insieme a Gerry Scotti. Dietro al bancone del Tg satirico di ...Per la festa della mamma non potevano mancare gli auguri dei vip. Che sui social hanno scelto di farlo con delle immagini vintage, che li ritraggono bambini sulle braccia delle loro mamme. Ecco quindi ...