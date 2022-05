Finalmente la smetterà | Solovyev minaccia Giletti in diretta tv | un video terrificante | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 maggio 2022) Botta e risposta a Non è l'Arena. Nella puntata in onda domenica 8 maggio su La7, tra i tanti ospiti Massimoha avuto in collegamento anche Vladimir. Il giornalista russo, anchorman della tv di Stato nonché fedelissimo di Vladimir Putin, ha messo a dura prova la pazienza del conduttore. "Perché voi pensate che abbiamo bisogno degli intermediatori? Zelensky ha Boris Johnson e Joe Biden, ma tra il presidente russo e quello ucraino non c'è bisogno di interlocutori". Da qui la domanda di: "Togliamoci la maschera per un secondo, questa guerra non finisce? Con chi volete dialogare?". "Posso dire una cosa - ha interrotto-. Oggi c'era un'agenzia dell'Ucraina in cui Kiev diceva che la guerra non finiva fino a quando gli ucraini non avrebbero vinto, Voi volete la guerra, non la pace". Una frase ...