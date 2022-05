Fdi | Maselli-Federici | Regione Lazio si attivi per sgomberare immobile via della Caffarella

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma – “Il presidente Zingaretti e il vicepresidenteLeodori, che ha la delega al demanio e al patrimonio, sino immediatamente presso le autorità competenti per lo sgombero del benedi proprietàsituato in via13, nuovamente occupato dal collettivo denominato ‘Laboratoria Berta Caceres’.” “Infatti, a distanza di due mesi dalla precedente occupazione, il prestigioso edificio posto all’interno del parcoè tornato ad essere preda di chi pensa che andare contro la legge sia un diritto e un dovere.” “Contro l’illegalità ci vuole la massima determinazione e inflessibilità . E’ inaccettabile che in piena ...