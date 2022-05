F1 | Mattia Binotto | “Verstappen più veloce di due decimi | ma a Barcellona avremo gli aggiornamenti” – VIDEO

(Di lunedì 9 maggio 2022), team principal della Ferrari, ha analizzato la prestazione della Scuderia di Maranello in occasione del GP di Miami ai microfoni di Sky Sport F1: “C’è un po’ di amarezza perché si prova sempre a vincere. La Red Bull è stata piùnelle ultime due gare: sono due, ma sono più veloci di noi. Loro hanno sviluppato tanto e hanno anche speso, la mia speranza è che poi si fermino visto che la disponibilità (economica, n.d.r.) è quella. Noi speriamo che gli sviluppi chesaranno sufficienti“. Il leader del Cavallino Rampante ha poi proseguito: “La lotta è dura, il campionato è lungo. Ho sempre detto che i primi bilanci si potevano fare dopo cinque gare. Siamo in testa ai due Mondiali, ora paghiamo duedi ritardo al giro ...

La Ferrari ha concluso il GP di Miami 2022 con il secondo posto di Charles Leclerc e la terza piazza di Carlos Sainz. I due piloti del Cavallino Rampante sono riusciti a salire sul podio della quinta ...Ore 21:26 -e l'incognita delle gomme A pochi minuti dal via il team principal della Ferrarisottolinea: "Volevamo riprenderci questa posizione in prima fila, specie in America.Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha analizzato la prestazione della Scuderia di Maranello in occasione del GP di Miami ai microfoni di Sky Sport F1: "C'è un po' di amarezza perché si prov ...F1 - Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ai microfoni di Sky Sport non nasconde un filo di amarezza dopo il 2°-3° posto di Leclerc e Sainz che partiv ...