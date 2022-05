Doctor Strange nel Multiverso della Follia: 10 cose che potreste non aver notato (Di lunedì 9 maggio 2022) Passiamo in rassegna i principali Easter Eggs del film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, attualmente nelle sale. La Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe continua in sala con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ventottesimo lungometraggio del franchise. Come gli altri film Marvel, e forse più del solito per via della componente multiversale al suo centro, il sequel delle avventure di Doctor Strange è pieno zeppo di riferimenti più o meno velati ai fumetti e agli altri film, più alcuni gustosi omaggi al cinema del regista Sam Raimi. Come da consuetudine, abbiamo voluto passare in rassegna i più importanti tra questi Easter Eggs. N.B. Questo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 9 maggio 2022) Passiamo in rassegna i principali Easter Eggs del filmnel, attualmente nelle sale. La Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe continua in sala connel, ventottesimo lungometraggio del franchise. Come gli altri film Marvel, e forse più del solito per viacomponente multiversale al suo centro, il sequel delle avventure diè pieno zeppo di riferimenti più o meno velati ai fumetti e agli altri film, più alcuni gustosi omaggi al cinema del regista Sam Raimi. Come da consuetudine, abbiamo voluto passare in rassegna i più importanti tra questi Easter Eggs. N.B. Questo ...

Advertising

MarvelNewsIT : Le porte fra gli universi si sono finalmente aperte... #DoctorStrange nel Multiverso della Follia vi aspetta ORA al… - _neatmonster : Cioè prima sembrava Wanda, poi a quando pare è stato Loki, poi doctor strange in spiderman poi in realtà no tutto a… - _myheaven956 : Perché ogni volta che cerco degli header su dw mi esce Doctor Strange...basta...... - mendesflckr : non ho ancora recuperato shang-chi :( però per il resto direi: no way home eternals black widow doctor strange in t… - CinemApp_Cinema : Un film che inevitabilmente ti lascia con una domanda esistenziale: ma quanto sarebbe meglio il cineuniverso Marvel… -