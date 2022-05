Cremonese, Fagioli: «Promozione, Juve, sogno e idolo: vi svelo tutto» (Di lunedì 9 maggio 2022) Nicolò Fagioli, centrocampista della Cremonese ma di proprietà della Juve, si è raccontato in una lunga intervista a tuttosport Nicolò Fagioli, centrocampista della Cremonese ma di proprietà della Juve, si è raccontato in una lunga intervista a tuttosport. Le sue dichiarazioni: PRIMA IMMAGINE Promozione – «Il gol a Buffon. Gigi è anche una grande persona: a fine partita mi ha fatto i complimenti». RITORNO ALLA Juve – «Si. Il mio sogno resta quello, ma non conosco il mio futuro e nemmeno quello di Alvaro. Adesso mi godo questa vittoria, poi ci sarà tempo per parlare con i dirigenti della Juventus e i miei agenti». SERIE A CON LA Cremonese – «Qui mi trovo benissimo, ma ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Nicolò, centrocampista dellama di proprietà della, si è raccontato in una lunga intervista asport Nicolò, centrocampista dellama di proprietà della, si è raccontato in una lunga intervista asport. Le sue dichiarazioni: PRIMA IMMAGINE– «Il gol a Buffon. Gigi è anche una grande persona: a fine partita mi ha fatto i complimenti». RITORNO ALLA– «Si. Il mioresta quello, ma non conosco il mio futuro e nemmeno quello di Alvaro. Adesso mi godo questa vittoria, poi ci sarà tempo per parlare con i dirigenti dellantus e i miei agenti». SERIE A CON LA– «Qui mi trovo benissimo, ma ...

