Covid-19 | casi settimana in ritirata | -20% Morti -5% ma calo frena

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 9 maggio 2022) Si intensifica ildei nuovi contagiin Italia, come anche prosegue la discesa del numero delle vittime, anche se con meno slancio. È quanto emerge dall'analisi dei bollettini quotidiani del Ministero della Salute della passata2-8 maggio 2022.Sono stati in totale 291.534, secondo i bollettini, i nuovinegli ultimi 7 giorni: -20,09% rispetto al 25 aprile-1 maggio (364.817), dopo il -13,23% dellaprecedente. Era da due mesi, dalla28 febbraio-6 marzo, che i contagili non si attestavano sotto i 300mila. La scorsasi conferma anche ildei decessi: 877 totali, -5,09% sui 924 del 25 aprile-1 maggio. La discesa però non prende vigore e anzi rallenta: ...